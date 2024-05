Nuove indicazioni nazionali - ANDIS | Coinvolgere il mondo della scuola e ampliare la commissione incaricata

Firenze, 17 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Il mondo delle startup ha un grandissimo fermento nell'utilizzo degli algoritmi dell'Ia. E' importante l'IA sviluppata dalle startup stesse, che vedono il mondo come lo conosciamo con occhi diversi, mettendo a frutto la loro competenza e la loro visione. E ci sono anche le aziende più tradizionali, che soprattutto nel nostro Paese devono recuperare produttività per continuare a mantenere il proprio ruolo. liberoquotidiano

Sabato dentisti in piazza per visite gratuite per la prevenzione del cancro alla bocca - Sabato dentisti in piazza per visite gratuite per la prevenzione del cancro alla bocca - TREVISO - Torna anche quest’anno l’Oral Cancer Day 2024, campagna nazionale di prevenzione del tumore del cavo orale promossa Fondazione ANDI ETS (Associazione Nazionale Dentisti Italiani). Andi Trevi ... oggitreviso

Sabato 18 maggio torna l’Oral Cancer Day promosso da ANDI Treviso - Sabato 18 maggio torna l’Oral Cancer Day promosso da ANDI Treviso - Dentisti in piazza con gazebo a Treviso e Castelfranco Veneto per la prevenzione del cancro alla bocca, attraverso visite di controllo e attività informativa per la popolazione Torna anche quest’anno ... newsfood