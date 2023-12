Giuseppe Garibaldi sbotta contro Beatrice fuorionda al GF | “Brutta bast**da”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 5 dicembre 2023) Durante la puntata di ieri del Grande Fratello c’è stata un’aspra discussione traLuzzi e. Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato nel quale si sente l’attrice dare del maschilista al padre del coinquilino, che in una precedente puntata del reality show era entrato in casa per fare una sorpresa a suo figlio. tale parola, però, ha mandato su tutte le furie il barman, il quale hato duramentela Luzzi durante un fuori onda. Ecco cosa è successo. Lite al GF tra: luila donna Lunedì 4 dicembre è andata in onda una nuova puntata del GF. Gli argomenti trattati sono stati notevoli, tra cui anche una lite molto accesa trae ...