Impegno esterno per la Genea Lanzara contro la Pallamano Romagna

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiArchiviati i due successi consecutivi, ottenuti in trasfertail Campus Italia e tra le mura amichelaSan Lazzaro, per lasi apre un ciclo di gare alquanto ostico con un doppiolontano dalle mura amiche. La prima avversaria dei salernitani, lontano dalle mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, sarà la, questo Sabato alle ore 19:00. La compagine allenata da Miguel Angel Moriana Lopez precede i rossoblu in classifica potendo contare su un bottino di dieci punti frutto di tre vittorie, ben quattro pareggi ed una sola sconfitta: per lal’occasione è ghiotta considerando che, un eventuale successo, consentirebbe ai ...