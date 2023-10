LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | i Moschettieri sognano | terzi dopo due rotazioni!

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:45 La Svizzera fa sul serio questa sera: 13.866 per Christian Baumann alle parallele pari. 20:44 Il Giappone si esprime bene agli anelli con il 14.033 di Kazuma Kaya. 20:43 La Gran Bretagna rimette tutto in ordine con un solo esercizio: 15.400 per Jake Jarman al volteggio, punteggio enorme! 20:41 Adesso l’Italia passerà alle parallele pari con Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati e Matteo Levantesi, si tratta di un’altra rotazione in cui bisogna attaccare, oggi si può sognare! 20:39 Questa la classificadue rotazioni: 1.Cina (87.664) 2.Svizzera (83.531) 3.Italia (83.198) 4.Cina (83.198) 5.Stati Uniti (82.331) 6.Gran Bretagna (82.098) 7.Germania (81.764) 8.Canada (80.132) 20:37 Daiki Hashimoto chiude la seconda rotazione con un 14.266 al cavallo con maniglie. 20:35 Gli Stati Uniti ...