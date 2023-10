Ultime Notizie Roma del 02-10-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in almeno 9 persone sono rimaste uccise altrimenti intrappolare dopo il crollo del tetto della chiesa a madero i media locali hanno detto che 49 persone sono state portate in ospedale la Polizia dello stato costiero di tamuli dichiarato che circa 100 persone stavano partecipando una messa nella chiesa di Santa Cruz al momento del crollo i media locali hanno riferito che si trattava di un battesimo a Vignola in provincia di Modena un uomo ucciso a coltellate la madre di 88 anni il fratello di 66 a scoprire i due cadaveri all’interno di un’abitazione in via Torino sono stati i carabinieri Accorsi sul posto dopo che vicini di casa avevano dato l’allarme riferendo sentito urla l’aggressore 67 anni è stato portato via in ambulanza con i carabinieri al seguito per il bonus ...