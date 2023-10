L'Euro Sport Club ha organizzato l'evento in ben tre punti della città: nello spazio polifunzionale di via Irma Bandiera, in via San Martino di fronte alcentro commerciale delloe a ...Il Milan sta per compiere un passo epocale nella sua storia con l'ambizioso progetto di costruire una San Donato. Il magnate americano Gerry Cardinale ha annunciato piani grandiosi per regalare ai tifosi rossoneri un impianto che si posizionerà tra i migliori al mondo. Questo progetto ...

Nuovo stadio, Giulini in pressing: «Bisogna sollecitare Solinas, manca solo il contributo della Regione» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Nuovo Stadio Milan, non è previsto un maxi-parcheggio da 15mila posti Pianeta Milan

"È importante sollecitare la Regione Sardegna e il presidente Solinas perché ormai manca solo questo contributo pubblico" ...Non è passata inosservata al MeLife Stadium la presenza di Taylor Swift per la partita di football americano tra Kansas City Chiefs e New York Jets, ...