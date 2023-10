Migranti | Barcaiuolo Fdi | ' rendere operativo piano von der Leyen'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "L'unico modo per affrontare seriamente il problema migratorio, l'unico modo per aiutare i più fragili, a partire da chi ha davvero diritto alla protezione internazionale, è ricondurre la questione migratoria a un fenomeno di legalità. In Europa non si entra illegalmente, non sono i trafficanti a decidere chi può e chi non può entrare in Europa. E dall'altra parte bisogna dare risposte serie a un'Africa che è sempre più in difficoltà. Per attuare questi principi ild'azione presentato dal presidente Ursula von dera Lampedusa sia un'ottima cornice di partenza, è però ora fondamentale renderlo concreto e". Così il senatore Michele, capogruppo di Fdi in commissione Esteri e Difesa.