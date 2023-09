Ponte sullo Stretto | Lupi a Notizie com | ” Soldi già nella prossima manovra? Salvini ne parlerà con Giorgetti”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Maurizio, presidente di Noi con l’Italia, ed ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, risponde in esclusiva ai nostri microfoni Maurizio, in esclusiva a.comdi Messina – (Ansa Foto).comIl progetto deldi Messina continua a tenere banco. Maurizio, presidente di Noi con l’Italia ed ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in esclusiva a.com, risponde sulla possibilità di destinare una parte deidellaa questo progetto. Ecco le sue dichiarazioni.di bilancio iper quanto ...