“Bella Ciao” per i maiali | arrivano i partigiani animalisti Ma la peste suina è una cosa seria video

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “Pumpa aveva 5 anni, era un maiale libero, Pumpa è stato ucciso il 20 settembre 2023”: l’oratore arringa il presidio animalista radunato a Pavia parlando dell’esecuzione dell’animale (per fronteggiare laafricana), davanti al rifugio “Progetto Cuori Liberi” di Zinasco. È questo il momento più surreale del sit animalista. Nel gruppo di manifestanti, qualcuno è in lacrime, anche cosiddetti vip, come Mariasofia Federico, ex concorrente di reality, oggi attiva nell’industria del porno. Tra i personaggi più noti spicca l’attrice Ornella Muti con la figlia Naike Rivelli, arrivate apposta dalla Capitale per protestare contro la soppressione di 9. Glihanno raggiunto il massimo del ridicolo intonando “”, stringendo in mano la foto dei suini abbattuti; ...