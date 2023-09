Basket 3×3 | Mondiali Under 23 2023 | Italia femminile | debutto con vittoria e sconfitta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Si è conclusa la giornata dell’aidi3×3in corso a Lublino, perlomeno in campo. Le azzurre debuttano con unamolto netta contro la Thailandia e unaquasi altrettanto chiara contro l’Ungheria: un bilancio, dunque, di 1-1. Nella sfida contro la Thailandia arriva un netto 21-7, con Meriem Nasraoui e Beatrice Stroscio a realizzare 7 e 8 punti rispettivamente. Tre a testa ne arrivano dalle due Giulie, Natali e Bongiorno, che saranno tali anche all’Oxygen Roma in campionato. Molto più complessa, e finita senza sorriso, la partita con l’Ungheria, vittoriosa con un perentorio 10-21. Stavolta è Natali a cercare di districarsi con sei punti, ma non c’è fondamentalmente storia fin dall’inizio con Dorina Szirony che ...