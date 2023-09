(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) – A cinque giorni dalla pubblicazione da parte del board didella lista del cda, che di fatto sanciva l’impossibilità di trovare un accordo con Delfin, azionista con il 19,8% di Piazzetta Cuccia, e con il gruppo(9,8%), emergono anche i rilievi del gruppo romano inviati alla banca milanese. Sono contenuti in una lettera datata 18 settembre che fornisce la risposta a quella inviata dail 18 agosto sia a Delfin sia a. Lo scrive oggi il Corriere della Sera. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

La decisione dell'Ivass riapre la partita in Mediobanca e Generali. L'istituto che vigila sulle assicurazioni, infatti, ha dato il via libera a ...

Alberto Nagel è stato per 17 anni il dominus indiscusso di Mediobanca . Ha potuto gestire a suo piacimento e in totale autonomia la creatura di Enrico ...

Alberto Nagel è stato per 17 anni il dominus indiscusso di Mediobanca . Ha potuto gestire a suo piacimento e in totale autonomia la creatura di Enrico ...

Sull'istituto milanese potrebbe riproporsi lo schema visto alle Generali, dove i due soci, per il rinnovo dei vertici, presentarono - perdendo la ...

In una lettera i rilievi del gruppo romano inviati alla banca milanese A cinque giorni dalla pubblicazione da parte del board di Mediobanca della ...

Sono contenuti in una lettera datata 18 settembre che fornisce la risposta a quella inviata dail 18 agosto sia a Delfin sia a. Lo scrive oggi il Corriere della Sera.... l'arcinota battaglia combattuta da due campioni come Del Vecchio esi sposta, da Generali, direttamente nel fortino di, con un ago della bilancia politico che può oscillare in ...

Mediobanca, il no di Caltagirone Adnkronos

Il Giornale degli Angelucci tifa Caltagirone in Mediobanca Start Magazine

Gli assedianti sono ora Francesco Caltagirone e gli eredi di Del Vecchio. Se ci fosse qualcuno al Governo capace di vedere il potenziale che si potrebbe sprigionare liberando la più grande ...Nel caso di Mediobanca, Delfin e Francesco Gaetano Caltagirone, i due azionisti contrari alla lista del cda, sono chiamati a contribuire per un terzo della parcella senza essere stati interpellati e ...