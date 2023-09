Il PSG distrugge il Marsiglia nonostante Mbappé | Correa cameo

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023) Il big match storico della Ligue 1 francese, Le Classique, è un dominio del PSG. Contro ilfinisce 4-0, perde male la squadra disubentrato a partita già indirizzata. Questoun infortunio per. UN DOMINIO – Il PSG batte 4-0 ilnel big match che chiude la sesta giornata di Ligue 1. All’8? apre le marcature un ex Inter come Achraf Hakimi, fra i grandi protagonisti di serata. È lui stesso, al 37?, a calciare sul palo con rimpallo sul portiere e tap-in di Randal Kolo Muani. Nella ripresa arrotonda le marcature Gonçalo Ramos, che devia in rete un cross dalla destra. Il portoghese era entrato al 32? al posto dell’infortunato Kylian. A un quarto d’ora dalla fine c’è anche il momento di Joaquin, lasciato di nuovo in ...