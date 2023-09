Nomi dei wi-fi polacchi dicono agli ucraini di andarsene? Il video non è prodotto da DW | ma dalla propaganda filorussa

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 settembre 2023) «Alcunihanno iniziato a dare ai loro Wi-Fiche intimoriscono i rifugiati», come «Ukrainians Go Home». Questo è quanto sostiene undiffuso sui social che sembra essereda Deutsche Welle (DW), canale d’informazione di Stato della Germania. In realtà, ilnon èda DW, ma. Per chi ha fretta: Undiffuso sui social mostra un presunto flash mob organizzato da alcuni cittadini, che avrebbero cambiato il nome delle reti Wi-Fi pubbliche per intimorire gli. Il filmato èin maniera da assomigliare a un documentario di DW, l’emittente di ...