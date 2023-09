l'ha gestito e preservato, ma contro lo Sheriff in Europa League il portoghese s'è fermato di nuovo: problema fisico al 28' e cambio obbligato (al suo posto Paredes). Le prossime ore diranno ......a zero punti e reduce dalla debacle nella capitale con sette reti subite dalla Roma di, ... Ciò che più preoccupa la dirigenza, riguarderebbe la mancanza didi una squadra sotto nel ...

La Roma fa 2-0 con Renato Sanches, la reazione di Mourinho è clamorosa Corriere dello Sport

La reazione di Mourinho dopo l'infortunio di Renato Sanches: cosa è successo in tribuna Corriere dello Sport

TIRASPOL (MOLDAVIA) - Per Renato Sanches la stagione è iniziata nel peggiore dei modi. Prima l'infortunio in allenamento a fine agosto che gli ha fatto saltare le sfide con Verona e Milan, poi il rien ...(ANSA) - ROMA, 17 SET - "Dobbiamo gestire la rosa. In difesa abbiamo solo tre centrali, mentre Renato Sanches e Dybala sono usciti per gestione. Siamo stati sfortunati, ad esempio ...