SILENT BOB e SICK BUDD in concerto al Pordenone Live il 18 luglio

(Di giovedì 8 giugno 2023) Dopo gli annunci delle scorse settimane dei concerti di Tananai e Emis Killa, il, festival giunto alla seconda edizione, ufficializza oggi il terzo nome del suo calendario. A scatenare il pubblico del Parco San Valentino, il prossimo 18(inizio alle 21.30), sarà il rapper, cantautore e nuovo astro della scena urban nazionaleBob, pronto a presentare, assieme al geniale produttore, il suo “Habitat Cielo Tour”, tournée estiva che segue la pubblicazione dell’omonimo apprezzato album in studio. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, saranno in vendita dalle 15.00 di martedì 6 giugno sui circuiti Ticketone e TicketSms. Info e ...

Due pesi massimi del rap e del freestyle hanno pubblicato "Brava gente" , un joint album composto da dodici tracce e impreziosito dalle collaborazioni con Salmo, Shari,e Speranza. "Brava gente" di Ensi e Nerone è un album che racconta l'italianità tra stile e contraddizioni, il richiamo esplicito è al celebre film "The Good Fellas" di Martin Scorsese , ma ...Nomi come Salmo, Shari,, Speranza e ancora Fabri Fibra, Nitro, Jack La Furia e Gemitaiz ai quali si aggiungono una league talentuosa di producer, il meglio in circolazione in Italia. '..., traccia che, come suggerisce il titolo, pone l'accento sulla strada, sulla periferia, sui quei luoghi spesso ostili ma che formano e fortificano come persona, spronando a lottare per ...

02 agosto Afrobar Silent Bob & Sick Budd in concerto siciliareport.it

Dopo gli annunci delle scorse settimane dei concerti di Tananai e Emis Killa, il Pordenone Live, festival giunto alla seconda edizione, ufficializza oggi il terzo nome del suo calendario. A ...Versilia – Nella meravigliosa cornice dell’ Arena della Versilia, l’estate 2023 si accende con il meglio della musica internazionale. Grandi artisti come Lazza, Mara Sattei, Tananai, Mr Rain, Sfera Eb ...