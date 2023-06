Retroscena clamoroso sull’Isola dei Famosi | Addio a Ilary Blasi e possibile sostituzione del programma

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 5 giugno 2023) Delusione negli ascolti de L’Isola deinon riconferma die delstesso. Critiche al cast e ritiri dei concorrenti che sollevano preoccupazioni sulla sicurezza dei naufraghi. Ipotesi dide L’Isola deicon La Talpa e unruolo per Paola Perego come conduttrice. Gli ascolti del reality de L’Isola deisono deludenti e secondo fonti, ci potrebbe essere una non riconferma per la conduttricee unadelQuesta sera, su Canale 5, andrà in onda l’ottava delle dieci puntate di questa edizione de L’Isola dei. ...