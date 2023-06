Lecco-Cesena domenica 04 giugno 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 3 giugno 2023) Sono rimaste in 4 a giocarsi l’ultimo posto che porta in cadetteria, e due di queste si sfideranno in un inedito doppio confronto a questi livelli: da una parte ildi Foschi e dall’altra ildi Toscano. I lariani hanno ribaltato ogni pronostico andando a vincere 3 a 1 in quel di Pordenone, approfittando di un avversario che si era adagiato sin InfoBetting: Scommesse Sportive e

Domenica c'è Foggia - Pescara , andata della semifinale (il ritorno è giovedì 8) dei play off di C1 (l'altra è). Delio Rossi vs Zdenek Zeman . Beati i miti - nel senso di monumenti ...... da allenatore del Novara, infatti, ha affrontato ilnel girone di andata, perdendo 2 - 1 al "Piola". Cevoli, cominciamo dalla "sua" partita. Da doppio ex die Vicenza, che sensazioni ha ...Nell'altra semifinale, si affronteranno il sorprendenteche ha fatto fuori il Pordenone e ilche, invece, ha eliminato il Vicenza con due pareggi senza reti. Non ci saranno più teste di ...

Lecco-Cesena, il 'Rigamonti-Ceppi' viaggia spedito verso il tutto esaurito Tutto C

Dopo l'Ancona, il Pordenone. Il Lecco prosegue di gran carriera la sua avventura dei playoff di Lega Pro che potrebbe farlo approdare a quella serie B da cui manca da una cinquantina d'anni.La CAN C ha designato gli arbitri per le semifinali playoff di Foggia e Lecco. La partita dello “Zaccheria” tra Foggia e Pescara sarà diretta da Paride ...