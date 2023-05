L’«effetto Schlein» di Salvini e l’«armocromia» di Roccella | gli sfottò del governo per le vittorie ai ballottaggi

Leggi su open.online

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nove a quattro (più il successo che si sta concretizzando in Sicilia). È il risultato, finora, di queste elezioni comunali: 9 per il centrodestra che neidi oggi, è tornato a vincere in Toscana (Siena, Pisa e Massa), si è preso Ancora, da oltre 30 anni a sinistra, e ha trionfato a Brindisi. 4 per il partito democratico che riesce, invece, a conquistare Vicenza e a tenersi Trapani – pur con il sostegno di un pezzo della Lega e senza presentare il simbolo. Una battuta d’arresto, insomma, per la segretaria dem, Elly, anche in vista delle europee di giugno 2024. Nonostante abbia riconosciuto la sconfitta, da quell’ala (politica) trionfante c’è chi ha voluto comunque commentare la sconfitta degli avversari, (forse) più della vittoria. «Non c’è che dire: un ottimo», scrive il leader della ...