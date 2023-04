Francesco Totti e Ilary Blasi, incontro segreto per la separazione: faccia a faccia di 4 ore, lite su affidamento figli e assegno (Di domenica 2 aprile 2023) Totti e Ilary di nuovo insieme, ma nessuno ha voglia di sorridere. Gli ex coniugi si sono visti in gran segreto in tribunale per discutere i termini della separazione. Un faccia a faccia di 4 ore, dove non sono mancati i momenti di tensione. Totti e Ilary, cosa è successo Come riporta il Messaggero, l’incontro davanti al giudice è stato fissato per venerdì 31 marzo alle 17,30. Elusi giornalisti e curiosi, decine di agenti della polizia penitenziaria e vigilantes erano appostati ovunque, per evitare che nessuno entrasse nell’edificio. L’udienza è durata dalle 3 ore e mezza alle 4 ore. Il giudice Simona Rossi, ha provato, come di rito, una conciliazione tra i coniugi. Ma al momento non ci sono margini ... Leggi su blog.libero (Di domenica 2 aprile 2023)di nuovo insieme, ma nessuno ha voglia di sorridere. Gli ex coniugi si sono visti in granin tribunale per discutere i termini della. Undi 4 ore, dove non sono mancati i momenti di tensione., cosa è successo Come riporta il Messaggero, l’davanti al giudice è stato fissato per venerdì 31 marzo alle 17,30. Elusi giornalisti e curiosi, decine di agenti della polizia penitenziaria e vigilantes erano appostati ovunque, per evitare che nessuno entrasse nell’edificio. L’udienza è durata dalle 3 ore e mezza alle 4 ore. Il giudice Simona Rossi, ha provato, come di rito, una conciliazione tra i coniugi. Ma al momento non ci sono margini ...

