Stormy Daniels: “Trump non è più intoccabile, ma qualunque sia il risultato causerà violenza e ci saranno feriti e morte” (Di sabato 1 aprile 2023) Donald Trump “non è più intoccabile”. Stormy Daniels, l’attrice porno pagata per il suo silenzio su una relazione con il miliardario prima della sua elezione, commenta così in un’intervista al Times l’incriminazione da parte del gran jurì di Manhattan. La donna, ha raccontato la sua vita in un libro, teme che ci possano essere reazioni violente dopo l’incriminazione dell’ex inquilino della Casa Bianca, aggiungendo con una battuta di non avere paura dell’ex presidente, perché “l’ho visto nudo. Non vedo come possa essere più spaventoso con i vestiti addosso“. Le accuse nei confronti del tyccon, che aspira ancora a essere presidente, riguardano i pagamenti, si parla di 130mila dollari, che Trump avrebbe versato alla pornostar per tenere nascosta la loro relazione avvenuta nel 2006, che allora era da poco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Donald“non è più”., l’attrice porno pagata per il suo silenzio su una relazione con il miliardario prima della sua elezione, commenta così in un’intervista al Times l’incriminazione da parte del gran jurì di Manhattan. La donna, ha raccontato la sua vita in un libro, teme che ci possano essere reazioni violente dopo l’incriminazione dell’ex inquilino della Casa Bianca, aggiungendo con una battuta di non avere paura dell’ex presidente, perché “l’ho visto nudo. Non vedo come possa essere più spaventoso con i vestiti addosso“. Le accuse nei confronti del tyccon, che aspira ancora a essere presidente, riguardano i pagamenti, si parla di 130mila dollari, cheavrebbe versato alla pornostar per tenere nascosta la loro relazione avvenuta nel 2006, che allora era da poco ...

