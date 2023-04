Inter-Fiorentina, Italiano punta su Cabral! Qualità in mezzo – SM (Di sabato 1 aprile 2023) Inter-Fiorentina è in programma questa sera alle 18. Secondo SportMediaset Italiano, vista l’assenza di Jovic, dovrebbe affidarsi a Cabral. LE SCELTE – Inter e Fiorentina si sfideranno questa sera alle 18. Secondo SportMediaset Italiano, visto il forfait di Jovic affiderà il peso dell’attacco sulle spalle di Cabral. Dietro l’attaccante brasiliano agiranno Ikoné, Bonaventura e Saponara, con Mandragora ed Ambrabat davanti alla difesa. Di seguito la probabile formazione dei viola. Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Ambrabat; Ikone, Bonaventura, Saponara; Cabral. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023)è in programma questa sera alle 18. Secondo SportMediaset, vista l’assenza di Jovic, dovrebbe affidarsi a Cabral. LE SCELTE –si sfideranno questa sera alle 18. Secondo SportMediaset, visto il forfait di Jovic affiderà il peso dell’attacco sulle spalle di Cabral. Dietro l’attaccante brasiliano agiranno Ikoné, Bonaventura e Saponara, con Mandragora ed Ambrabat davanti alla difesa. Di seguito la probabile formazione dei viola.(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Ambrabat; Ikone, Bonaventura, Saponara; Cabral.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

