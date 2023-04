Gf Vip 7, ex Vippona contro Edoardo Tavassi: “Ha usato parole forti, però è ancora lì!” (Di sabato 1 aprile 2023) Elenoire Ferruzzi è stata una delle Vippone più discusse che hanno preso parte all’attuale edizione del Gf Vip 7, che sta per volgere al termine. Proprio la Ferruzzi è stata ospite di Turchese Baracchi, nel suo programma radiofonico Turchesando, dove ha parlato della sua esperienza nel reality e non solo, partendo proprio dall’uscita dal Gf: Uscire dal gioco non mi ha fatto ne caldo ne freddo, perchè stiamo parlando di un gioco. Alfonso Signorini con me ha avuto sempre una grande protezione, mi ha voluta fortemente, credo che abbia detto che non sono tagliata per questo gioco perchè anche lui stesso c’è rimasto male. Non avrebbe mai voluto che io uscissi. Sinceramente credo che a sei mesi non ci sarei mai arrivata, faccio i complimenti a chi ci è riuscito. Due mesi per me sono stati veramente tanti. Poi la Ferruzzi ha rivelato chi avrebbe voluto che vincesse il reality, alla luce ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 aprile 2023) Elenoire Ferruzzi è stata una delle Vippone più discusse che hanno preso parte all’attuale edizione del Gf Vip 7, che sta per volgere al termine. Proprio la Ferruzzi è stata ospite di Turchese Baracchi, nel suo programma radiofonico Turchesando, dove ha parlato della sua esperienza nel reality e non solo, partendo proprio dall’uscita dal Gf: Uscire dal gioco non mi ha fatto ne caldo ne freddo, perchè stiamo parlando di un gioco. Alfonso Signorini con me ha avuto sempre una grande protezione, mi ha voluta fortemente, credo che abbia detto che non sono tagliata per questo gioco perchè anche lui stesso c’è rimasto male. Non avrebbe mai voluto che io uscissi. Sinceramente credo che a sei mesi non ci sarei mai arrivata, faccio i complimenti a chi ci è riuscito. Due mesi per me sono stati veramente tanti. Poi la Ferruzzi ha rivelato chi avrebbe voluto che vincesse il reality, alla luce ...

