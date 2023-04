ESCLUSIVA IN – A. Paganin: «Inter, il mese decisivo sia stimolo e non problema! Lukaku arma in più» (Di sabato 1 aprile 2023) A poche ore da Inter-Fiorentina, la partita che fa riprendere la Serie A dopo la sosta, l’ex difensore Antonio Paganin ha parlato in ESCLUSIVA a Inter-News.it. Secondo lui il periodo fondamentale in arrivo, con nove partite in trenta giorni, dev’essere uno stimolo e non una fonte di preoccupazione, con Lukaku come opzione in più. Paganin, si riparte dopo due settimane di sosta con una partita fondamentale: dopo nove sconfitte in ventisette giornate non si può più sbagliare. Non solo: c’è da preparare molto bene un quarto di finale che potrebbe regalare un eventuale derby per l’accesso in finale. Non andiamo molto in là, ma adesso tutto aiuta in termini di fiducia calcistica. Tenere un ambiente sereno può aiutare per i tre obiettivi: non dimentichiamo che c’è anche la ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) A poche ore da-Fiorentina, la partita che fa riprendere la Serie A dopo la sosta, l’ex difensore Antonioha parlato in-News.it. Secondo lui il periodo fondamentale in arrivo, con nove partite in trenta giorni, dev’essere unoe non una fonte di preoccupazione, concome opzione in più., si riparte dopo due settimane di sosta con una partita fondamentale: dopo nove sconfitte in ventisette giornate non si può più sbagliare. Non solo: c’è da preparare molto bene un quarto di finale che potrebbe regalare un eventuale derby per l’accesso in finale. Non andiamo molto in là, ma adesso tutto aiuta in termini di fiducia calcistica. Tenere un ambiente sereno può aiutare per i tre obiettivi: non dimentichiamo che c’è anche la ...

