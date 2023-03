Orsi | Vedo un Napoli concentrato in ogni gara | su Kim

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 30 marzo 2023) Nando, allenatore, ha parlato a Televomero, durante "Giochiamo D'Anticipo", di seguito le sue dichiarazioni: “Il, che è in testa dalla prima giornata e guadagna sempre punti in classifica, è sempree penso che anche contro il Milan sarà così. Gli azzurri, per mentalità, non sono abituati a gestire e non lo faranno nemmeno stavolta. Secondo me giocheranno i titolari al ‘Maradona’ visto che si tratta di uno scontro diretto, mentre a Lecce potrebbe esserci una formazione diversa in proiezione della sfida di Champions League. Kim via con la clausola? Mi aspetterei anche riconoscenza da parte del calciatore, arrivato lo scorsa estate quando il suo nome non era noto e che qui è stato reso uno dei migliori centrali al mondo. Caro biglietti per il Milan in Champions? In Inghilterra i prezzi per le partite sono ...