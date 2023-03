Milan, Kalulu e Messias ancora fuori per il Napoli (Di giovedì 30 marzo 2023) Milan: Junior Messias e Pierre Kalulu si sono allenati a parte in vista della sfida di domenica sera contro il Milan Come riferito da Sky, Junior Messias e Pierre Kalulu hanno svolto un allenamento personalizzato a Milanello. I due, che stanno proseguendo nel recupero dai loro rispettivi infortuni, saranno indisponibili per la gara di domenica sera tra Napoli e Milan. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MilanNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023): Juniore Pierresi sono allenati a parte in vista della sfida di domenica sera contro ilCome riferito da Sky, Juniore Pierrehanno svolto un allenamento personalizzato aello. I due, che stanno proseguendo nel recupero dai loro rispettivi infortuni, saranno indisponibili per la gara di domenica sera tra. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

