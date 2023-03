Foiling Awards | premiati Tita-Banti e il LEQ12 di Luna Rossa

(Di giovedì 30 marzo 2023) Consegnati ieri, nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, i premi della sesta edizione deiriferiti all’anno 2022: riconoscimento anche per ildi, che ha ottenuto la maggioranza dei voti nella categoria “ONE-OFF BOAT – Presented by PERSICO – Performance Sailing Yachts” (imbarcazioninaviganti, ma non sul mercato). Il team italiano, sfidante alla 37esima America’s Cup, ha battuto la concorrenza di Biotherm (Imoca), Charal 2 (Imoca) e Ineos Britannia (T6). Terzo premio peraiPresenti alla cerimonia di premiazione Max Sirena, Team Director e Skipper diPrada Pirelli Team, Horacio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilnautilus : I FOILING AWARDS ALLE MIGLIORI PERFORMANCE E PROGETTI DI FOILING DEL 2022 ASSEGNATI A MILANO - OlielPerro74 : RT @lunarossa: Il prototipo Luna Rossa Prada Pirelli si aggiudica il premio nella categoria One-Off Boat al Foiling Awards 2023 ?? leggi la… - PressMareItalia : Sesta edizione dei Foiling Awards #thefoilingweek #foilingawards #sport #foiling #premio #regate… - FabioMarzo1 : RT @lunarossa: Il prototipo Luna Rossa Prada Pirelli si aggiudica il premio nella categoria One-Off Boat al Foiling Awards 2023 ?? leggi la… - liciafederer : RT @lunarossa: Il prototipo Luna Rossa Prada Pirelli si aggiudica il premio nella categoria One-Off Boat al Foiling Awards 2023 ?? leggi la… -

Milano - Celebrata ieri sera, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, la VI edizione dei. La serata, presentata da Francesca Frazza e Bacci Del Buono, ha premiato in varie categorie i migliori rappresentanti del mondo. Dopo aver dato il benvenuto e inquadrato gli ...Milano - We Areannuncia che il suo nuovo sito web è online. Dalla homepage ( https://www.wearefoiling.com ) si potrà accedere ai siti dei progetti in corso:Week,, SuMoth Challenge,Film Festival e SASProject. I contenuti sono prodotti dal reparto comunicazione We Are. La veste grafica è stata curata da Beatrice Colombo ...Milano - We Arepresenta anche nel 2023 i, arrivati alla sesta edizione e che sono assegnati ai migliori progetti, atleti ed eventi dell'anno, sulla base delle preferenze espresse dalla Community mondiale di appassionati e ...

Sesta edizione dei Foiling Awards pressmare.it

OILING AWARDS - SESTA EDIZIONE SULLA BASE DELLE PREFERENZE ESPRESSE DALLA COMUNITÀ MONDIALE DEL FOILING IL NUOVO PREMIO OVERALL DELLA ...La cerimonia di premiazione della sesta edizione dei Foiling Awards si è svolta al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ...