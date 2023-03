Terremoto a Campobasso di magnitudo 4.6: avvertito in Abruzzo, Campania, Puglia e Basso Lazio. Scuole chiuse nel capoluogo del Molise (Di mercoledì 29 marzo 2023) La paura torna a farsi sentire in Molise: nella terra del dramma di San Giuliano di Puglia, quando nel 2002 morirono in 29 tra bimbi e maestra nel crollo della scuola Iovine, si registra una nuova... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 29 marzo 2023) La paura torna a farsi sentire in: nella terra del dramma di San Giuliano di, quando nel 2002 morirono in 29 tra bimbi e maestra nel crollo della scuola Iovine, si registra una nuova...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : #Terremoto magnitudo 4.6 ore 23:52 IT #28marzo registrato da @INGVterremoti nella zona di Montagano #Campobasso. Al… - Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 23:52 di ieri in provincia di Campobasso #ANSA - DPCgov : ?? #Terremoto #Campobasso La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul te… - ultimoranet : #Terremoto, oggi scuole chiuse a Campobasso per permettere accurati sopralluoghi in seguito alla forte scossa sismi… - Ghigo_07 : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 4.6 e 5.1 ore 23:52 IT del 28-03-2023, prov/zona Campobasso #INGV_34499661 -