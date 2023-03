Il ministro dell’Agricoltura si sta fissando sul cibo. E questa cosa non gli fa tanto bene (Di mercoledì 29 marzo 2023) Siamo nel bel mezzo di una Terza Guerra Mondiale nucleare e il governo italiano parla soltanto di mangiare. Fratelli d’Italia vuole introdurre il reato d’istigazione all’anoressia; ma è chiaro che quello con i disturbi alimentari è proprio il ministro Lollobrigida. Ha un rapporto malato con il cibo, quello italiano per la precisione. “La cucina italiana è racconto, ambientazione”, dice il ministro, che evidentemente oltre al cibo di italiano apprezza parecchio anche il vino – tanto guida l’autista. E ancora: “I nostri cuochi sono produttori di cultura, storia, estetica, poesia”; ci sarebbe da rispondergli “ma parla come mangi!”, ma forse il ministro mangia proprio così, cioè pesante. O forse è a digiuno da mesi, il che spiega tutto ’sto delirio mistico per della roba ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Siamo nel bel mezzo di una Terza Guerra Mondiale nucleare e il governo italiano parla soldi mangiare. Fratelli d’Italia vuole introdurre il reato d’istigazione all’anoressia; ma è chiaro che quello con i disturbi alimentari è proprio ilLollobrigida. Ha un rapporto malato con il, quello italiano per la precisione. “La cucina italiana è racconto, ambientazione”, dice il, che evidentemente oltre aldi italiano apprezza parecchio anche il vino –guida l’autista. E ancora: “I nostri cuochi sono produttori di cultura, storia, estetica, poesia”; ci sarebbe da rispondergli “ma parla come mangi!”, ma forse ilmangia proprio così, cioè pesante. O forse è a digiuno da mesi, il che spiega tutto ’sto delirio mistico per della roba ...

