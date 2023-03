Spezia | le ultime su Nzola e Holm

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Si aspettavano news sul frontein casa, notizie che sono positive per Semplici e per i fantallenatori. Il problema fisico rimediato in Nazionale danon è sembrato grave fin da subito, ma prima di cimentarsi in previsioni, lo staff medico delloha voluto visitare il ragazzo da vicino. Nulla di grave per l’attaccante, facile dunque aspettarsi di rivederlo titolare nella 29a giornata. Contro la Salernitana infatti l’angolano sarà out a prescindere dall’infortunio, perché squalificato. Al suo posto è pronto a scendere in campo Shomurodov nel ruolo di prima punta. Ci saranno invece sicuramente Bastoni e, quantomeno tra i convocati. Anche loro, comehanno ripreso ad allenarsi in gruppo e si candidano per ...