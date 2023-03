Alice Campello la quotidianità senza Alvaro Morata: "Sembra rilassante ma non è così" (Di martedì 28 marzo 2023) Alice Campello senza il suo compagno di vita Alvaro Morata: "Non è per nulla facile!" Alice Campello è diventata mamma per la quarta volta, ma dopo questa terza gravidanza ha messo al mondo la bambina che tanto desiderava. Dopo il matrimonio con il calciatore della nazionale spagnola, Alvaro Morata, i due hanno scoperto di essere in dolce attesa di due gemellini: dovevano nascere Leonardo e Bella, ma hanno poi scoperto che erano due maschietti. Diventa per la prima volta mamma di Leonardo ed Alessandro e dopo poco scopre di essere ancora una volta incinta. Arriva il piccolo Edoardo. La famiglia si trasferisce a Madrid e Alice si concentra sul suo lavoro fino a quando non annunciano non solo una terza gravidanza, ma ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 marzo 2023)il suo compagno di vita: "Non è per nulla facile!"è diventata mamma per la quarta volta, ma dopo questa terza gravidanza ha messo al mondo la bambina che tanto desiderava. Dopo il matrimonio con il calciatore della nazionale spagnola,, i due hanno scoperto di essere in dolce attesa di due gemellini: dovevano nascere Leonardo e Bella, ma hanno poi scoperto che erano due maschietti. Diventa per la prima volta mamma di Leonardo ed Alessandro e dopo poco scopre di essere ancora una volta incinta. Arriva il piccolo Edoardo. La famiglia si trasferisce a Madrid esi concentra sul suo lavoro fino a quando non annunciano non solo una terza gravidanza, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Alice Campello, bikini sexy in vacanza a Marbella: il bagno rilassante in piscina ma c'è un 'dettaglio' - addictedjuve : alice campello dopo la quarta gravidanza è più in forma di me tutto perfettamente nella norma - joseph05203429 : RT @forzaroma: Roma, Cuadrado scherza con Alice Campello e Dybala: “Tu sei il padrino numero 2” #ASRoma - ImLtzz : Queste storie -> quadrado -alice campello - Dybala … mi fanno sentire nostalgica ?? - forzaroma : Roma, Cuadrado scherza con Alice Campello e Dybala: “Tu sei il padrino numero 2” #ASRoma -