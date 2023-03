Juventus, Rabiot resta a una sola condizione: lo scenario (Di domenica 26 marzo 2023) Adrien Rabiot può restare e rinnovare il proprio contratto con la Juventus, ma a una sola condizione: ecco lo scenario La Juventus è in attesa di scoprire se le restituiranno i quindici punti, dopo il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. I bianconeri, in caso di esito positivo, sarebbero al secondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 marzo 2023) Adrienpuòre e rinnovare il proprio contratto con la, ma a una: ecco loLaè in attesa di scoprire se le restituiranno i quindici punti, dopo il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. I bianconeri, in caso di esito positivo, sarebbero al secondo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

