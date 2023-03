Emergenza migranti, 900 trasferiti da Lampedusa. 19 vittime in un naufragio (Di domenica 26 marzo 2023) Sbarchi e tragedie senza sosta. L'ultima notizia arriva nella prima mattina, dalla Tunisia: 19 vittime nel ribaltamento di un barchino a largo delle coste tunisine. La guardia costiera è riuscita a ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 marzo 2023) Sbarchi e tragedie senza sosta. L'ultima notizia arriva nella prima mattina, dalla Tunisia: 19nel ribaltamento di un barchino a largo delle coste tunisine. La guardia costiera è riuscita a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Perbenisti, ipocriti e moralisti guardano le mura sporche di vernice lavabile e non la temperatura del pianeta La s… - Linkiesta : Il prevedibile flop di #Meloni sui migranti al Consiglio europeo La premier ha illuso per settimane gli italiani s… - Linkiesta : Tutto quello per cui nell’Italia bipopulista si vincono le elezioni è falso L’emergenza migranti, l’austerità, la… - Paolo50128932 : RT @PaoloITA67: Pres. @GiorgiaMeloni , aspettiamo di avere centinaia di migliaia di arrivi che porteranno malattie,violenze etc? I #migran… - brishan80 : RT @PaoloITA67: Pres. @GiorgiaMeloni , aspettiamo di avere centinaia di migliaia di arrivi che porteranno malattie,violenze etc? I #migran… -