De Ketelaere: 'Avevo altre aspettative, ma non mi pento di aver scelto il Milan' (Di domenica 26 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 26 ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 26 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : De Ketelaere: “Avevo altre aspettative, ma non mi pento di aver scelto il Milan”: De Ketelaere: “Avevo altre aspett… - Gazzetta_it : De Ketelaere: “Avevo altre aspettative, ma non mi pento di aver scelto il Milan” - ACMLV89 : De Ketelaere invece di lanciare frecciatine a Pioli pensasse a entrare in campo decentemente dato che ogni volta ch… -