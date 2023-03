Auto, accordo Germania - Ue. Pichetto Fratin: Europa irragionevole (Di domenica 26 marzo 2023) - 'Diplomazia, senza inutili prove di forza', è questa, secondo il ministro dell'Ambiente, la bussola che guiderà gli sforzi dell'Italia nella battaglia, all'apparenza ormai quasi impossibile, per i .. Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 marzo 2023) - 'Diplomazia, senza inutili prove di forza', è questa, secondo il ministro dell'Ambiente, la bussola che guiderà gli sforzi dell'Italia nella battaglia, all'apparenza ormai quasi impossibile, per i ..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L'Unione Europea raggiunge l'accordo con la Germania: il motore elettrico diventerà l’unico “vero” propulsore per l… - ultimora_pol : FLASH- Germania e Ue hanno trovato un accordo sullo stop alle auto a motore termico dal 2035 e sui biocarburanti: B… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #26marzo: #Superbonus, ecco come cambia. #Auto: accordo tra… - Franco88386632 : RT @fattoquotidiano: L'Unione Europea raggiunge l'accordo con la Germania: il motore elettrico diventerà l’unico “vero” propulsore per le a… - Stefano___1970 : RT @erretti42: E anche questa è fatta. Si capisce perché Giorgia si accanisce sui migranti, sugli omosessuali e i loro figli, , sulla perma… -