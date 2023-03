Domenico Pozzovivo subito protagonista alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali

(Di sabato 25 marzo 2023) Si è appena conclusa in Emilia Romagna lache ha incoronato vincitore l’interessantissimo Mauro Schmid della Soudal Quick Step, in passato vincitore al Giro d’Italia 2021 della tappa degli sterrati a Montalcino. Ma gli occhi erano tutti puntati su uno dei suoi compagni di squadra L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: E3 Saxo Classic, ritornano in gara i fantastici quattro della Sanremo Milano-Sanremo, le pagelle: van der Poel e Ganna spaziali, rimpianto Van Aert e Pogacar

Alla Gazzetta: "In allenamento la paura di incontrare macchine fuori controllo è rimasta. Quando vivi certe situazioni non ti abbandonano più". La Gazzetta dello Sport intervista. A 40 anni ha superato le fratture ("dopo la ventesima ho smesso di contarle"), ha convissuto con due paurosi incidenti " al Giro 2015 e nel 2019 investito da un'auto durante un ...Quinta piazza invece per, miglior azzurro di giornata. In Top 10 anche un altro azzurro, ovvero Davide Gabburo. Di seguito ecco l'ordine di arrivo della quarta tappa della ...Il nonno del ciclismo continua a stupire. A 40 anniha superato le fratture ("dopo la ventesima ho smesso di contarle"), ha convissuto con due paurosi incidenti - al Giro 2015 e nel 2019 investito da un'auto durante un allenamento in ...

Domenico Pozzovivo: "Mi aspettavo fair play, ma nel ciclismo moderno va così". Cosa è successo OA Sport

Domenico Pozzovivo rivela in un'intervista alla Gazzetta di portare ancora addosso i segni del trauma legato all'incidente ...Con una cavalcata solitaria di più di 100 chilometri il francese Alexis Guerin (Bingoal WB) ha vinto la Fiorano Modense - Fiorano Modenese, quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 20 ...