Pro e contro del divieto a TikTok secondo Ian Bremmer (Di giovedì 23 marzo 2023) Nelle ultime ore Shou Zi Chew, amministratore delegato delegato di TikTok, ha scelto di presentare alla community di TikTok la sua audizione odierna al Congresso degli Stati Uniti. "Ciao a tutti, sono Shou, amministratore delegato di TikTok. Sono qui a Washington oggi, e ho alcune notizie e aggiornamenti sugli Stati Uniti da condividere con tutti", inizia così il video di poco più di un minuto pubblicato dal manager. Lui appare sorridente, vestito con una felpa blu in stile college e sotto una maglietta bianca. Non sono dettagli. Sono elementi fondamentali di quella che sembra una chiamata alle armi: voi – metà della popolazione americana – amate questo social, il governo vuole togliervelo. Da anni ormai la società cinese ByteDance, proprietaria di TikTok, è al centro delle tensioni tra Stati Uniti e Cina.

