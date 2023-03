LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sakamoto travolgente! Lara Naki Gutmann si qualifica per il libero (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata. Appuntamento a questa notte per tifare Conti/Macii a caccia di una medaglia nelle coppie di artistico 12.52: qualificazione risicata per Lara Naki Gutmann che ha chiuso al 23mo posto il corto, la speranza è che come agli Europei l’azzurra possa scalare diverse posizioni con il libero. 12.51: Questa la classifica del programma corto della gara femminile: 1 Q Kaori Sakamoto JPN 79.24 2 Q Haein LEE KOR 73.62 3 Q Mai MIHARA JPN 73.46 4 Q Isabeau LEVITO USA 73.03 5 Q Loena HENDRICKX BEL 71.94 6 Q Niina PETROKINA EST 68.00 7 Q Nicole SCHOTT GER 67.29 8 Q Bradie TENNELL USA 66.45 9 Q Ekaterina KURAKOVA POL 65.69 10 Q Amber GLENN USA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata. Appuntamento a questa notte per tifare Conti/Macii a caccia di una medaglia nelle coppie di12.52:zione risicata perche ha chiuso al 23mo posto il corto, la speranza è che come agli Europei l’azzurra possa scalare diverse posizioni con il. 12.51: Questa la classifica del programma corto della gara femminile: 1 Q KaoriJPN 79.24 2 Q Haein LEE KOR 73.62 3 Q Mai MIHARA JPN 73.46 4 Q Isabeau LEVITO USA 73.03 5 Q Loena HENDRICKX BEL 71.94 6 Q Niina PETROKINA EST 68.00 7 Q Nicole SCHOTT GER 67.29 8 Q Bradie TENNELL USA 66.45 9 Q Ekaterina KURAKOVA POL 65.69 10 Q Amber GLENN USA ...

