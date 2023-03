Irene Pivetti rinviata a giudizio a Milano: l’ex presidente della Camera accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio (Di mercoledì 22 marzo 2023) rinviata a giudizio con l’accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio. Ad andare a processo a Milano sarà l’ex presidente della Camera Irene Pivetti, ora operatrice in una mensa sociale: al centro alcune operazioni che, si ipotizza, sarebbero servite per ripulire denaro frutto di illeciti fiscali. Il gup Fabrizio Filice al termine dell’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio anche per il pilota di rally ed ex campione di Gran Turismo Leonardo Leo Isolani, la moglie Manuela Mascoli, la figlia di lei Giorgia Giovannelli, il notaio Francesco Maria Trapani e un altro imprenditore, Candido Giuseppe Mancaniello. “Questa vicenda è talmente complicata – è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023)con l’accusa di. Ad andare a processo asarà, ora operatrice in una mensa sociale: al centro alcune operazioni che, si ipotizza, sarebbero servite per ripulire denaro frutto di illeciti fiscali. Il gup Fabrizio Filice al termine dell’udienza preliminare ha disposto il rinvio aanche per il pilota di rally ed ex campione di Gran Turismo Leonardo Leo Isolani, la moglie Manuela Mascoli, la figlia di lei Giorgia Giovannelli, il notaio Francesco Maria Trapani e un altro imprenditore, Candido Giuseppe Mancaniello. “Questa vicenda è talmente complicata – è il ...

