Presentato a Palermo il Giro di Sicilia 2023 (Di martedì 21 marzo 2023) Presentato presso il Palazzo d’Orlèans sede della Regione Siciliana, il Giro di Sicilia Crédit Agricole 2023. Quattro le tappe in programma con partenza martedì 11 aprile da Marsala e gran finale venerdì 14 in quel di Giarre. La corsa toccherà buona parte dell’isola con quattro tappe emozionanti. Si partirà quindi da Marsala mentre l’ultima tappa terminerà a Giarre dopo aver scalato l’Etna. Al via 25 squadre provenienti da tutto il mondo. Annunciato tra i partenti il vincitore dell’ultima edizione, Damiano Caruso, e il Campione Olimpico su pista Elia Viviani. Ecco le quattro tappe:11/04/2023 1ª tappa – MARSALA – AGRIGENTO, 159 km 12/04/2023 2ª tappa – CANICATTÌ – VITTORIA, 193 km 13/04/2023 3ª tappa – ENNA – TERMINI IMERESE, 150 ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 21 marzo 2023)presso il Palazzo d’Orlèans sede della Regionena, ildiCrédit Agricole. Quattro le tappe in programma con partenza martedì 11 aprile da Marsala e gran finale venerdì 14 in quel di Giarre. La corsa toccherà buona parte dell’isola con quattro tappe emozionanti. Si partirà quindi da Marsala mentre l’ultima tappa terminerà a Giarre dopo aver scalato l’Etna. Al via 25 squadre provenienti da tutto il mondo. Annunciato tra i partenti il vincitore dell’ultima edizione, Damiano Caruso, e il Campione Olimpico su pista Elia Viviani. Ecco le quattro tappe:11/04/1ª tappa – MARSALA – AGRIGENTO, 159 km 12/04/2ª tappa – CANICATTÌ – VITTORIA, 193 km 13/04/3ª tappa – ENNA – TERMINI IMERESE, 150 ...

