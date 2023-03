Alfredo Cospito ha avuto una crisi cardiaca. Venerdì decisione su domiciliari (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo mesi di sciopero della fame, la situazione fisica di Alfredo Cospito inizia a dare segnali di instabilità particolarmente gravi. L’anarchico detenuto al 41-bis ha avuto una crisi cardiaca, poi superata grazie all’intervento dei sanitari dell’Ospedale San Paolo di Milano che gli hanno somministrato del potassio. Forti segnali di pericolo erano già arrivati ieri, 20 marzo, dopo un esame a cui si era sottoposto: "I medici dicono che rischia la paralisi per tutta la vita e danni irreversibili potrebbero essere già intervenuti", ha spiegato il suo legale, Flavio Rossi Albertini. Per Cospito questa è una settimana importante: Venerdì 24 il Tribunale di Sorveglianza di Milano discuterà sulla richiesta avanzata dalla difesa di differimento pena, per motivi di salute, nella ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo mesi di sciopero della fame, la situazione fisica diinizia a dare segnali di instabilità particolarmente gravi. L’anarchico detenuto al 41-bis hauna, poi superata grazie all’intervento dei sanitari dell’Ospedale San Paolo di Milano che gli hanno somministrato del potassio. Forti segnali di pericolo erano già arrivati ieri, 20 marzo, dopo un esame a cui si era sottoposto: "I medici dicono che rischia la paralisi per tutta la vita e danni irreversibili potrebbero essere già intervenuti", ha spiegato il suo legale, Flavio Rossi Albertini. Perquesta è una settimana importante:24 il Tribunale di Sorveglianza di Milano discuterà sulla richiesta avanzata dalla difesa di differimento pena, per motivi di salute, nella ...

