A Better Mistake lancia il drop Hero

(Di martedì 21 marzo 2023) Il brand Atorna con un nuovoin edizione limitata, proponendo il suo caratteristico approccio interdisciplinare, grazie a una speciale collaborazione artistica. Per questo esclusivo lancio Madame Inc, il direttore creativo del marchio, continua a sperimentare coinvolgendo, ancora una volta, l'artista polacco Running.Files che ha elaborato una stampa digitale divenuta poi motivo decorativo di tutta la capsule collection. La commistione tra il mondo fisico e quello digitale è uno dei tratti che maggiormente contraddistingue il brand italiano che vuole essere sempre più connesso con i suoi utenti/clienti e lo fa, non solo attraverso un dialogo diretto con loro sui social, ma anche per via di queste contaminazioni virtuali, in special modo artistiche, che entrano nella sfera fisica, potendo essere indossate come capi ...

... which today are cooperating muchthan before". You are the longest - serving prime minister ... Did the Abraham Accords choice to leave the Palestinians last turn out to be a"The ...È un brand che rifiuta la stagionalità , ma che rilascia prodotti see now buy now ( guardalo ora, acquistalo ora ) in base a quello che riesce a produrre, essendo i capi realizzati ...Credits: Courtesy of Press Office Aha presentato un'anteprima della sua collezione genderless Autunno Inverno 23 - 24 e l'ultima serie di drop see - now - buy - now con una ...

«La creatività può cambiare il mondo», parola di Simone Ferraro, direttore creativo di A Better Mistake GQ Italia

Il brand di Madame_Inc torna a collaborare con l'artista polacco Running.Files per la nuova capsule collection in edizione limitata ...