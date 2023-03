IL PARADISO DELLE SIGNORE | TRAME 20-24 MARZO 2023 | VITO SI INVENTA UNA BUGIA E LA DICE A MARIA

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 14 marzo 2023) Il, anticipazioni edal 20 al 24, della soap italiana in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:05. PUNTATA DEL 20Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto (Filippo Scarafia) non si vogliono far trovare impreparati. Si organizzano per fronteggiare la concorrenza della nuova galleria di vestiti. Per Adelaide (Vanessa Gravina) l’atteggiamento di Tancredi (Flavio Parenti) e Matilde (Chiara Baschetti) è inaccettabile. Li caccia da Villa Guarnieri e si schiera dalla parte con Conti. La Contessa li reputa traditori. Gemma (Gaia Bavaro) si apre con Roberto circa la sua situazione. La ragazza ha accettato la decisione di Veronica (Valentina Bartolo) ed Ezio (Massimo Poggio). Arrivano brutte notizie ...