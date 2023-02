Riforma Cartabia | il Giudice di Pace di Bergamo | “Mancanza di personale principale criticità”

(Di martedì 21 febbraio 2023). Ladella giustizia firmata da Marta, ministro della giustizia del governo Draghi, entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 28 febbraio. La manovra si prefigge di abbattere i tempi del processo – del 40% per il civile e del 25% per il penale – e snellire il sistema giuridico, ma ha raccolto pareri contrastanti tra gli addetti ai lavori, i quali hanno riscontrato diverse incongruenze. “Laè ladi adeguatoamministrativo e di Giudici di”, afferma l’avvocato Giuseppe Gianoli, magistrato membro dell’ufficio deldidi, “lain tema di procedura civile e penale ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Martinarecano : RT @vucciria79: Dopo aver letto la riforma Cartabia del processo civile ho deciso di mollare tutto e partecipare ai casting per il grande f… - Silvano61597632 : RT @sole24ore: Giustizia: domani audizione di Melillo alla Camera su Ddl che modifica la riforma Cartabia - FrancescAzdoral : RT @vucciria79: Dopo aver letto la riforma Cartabia del processo civile ho deciso di mollare tutto e partecipare ai casting per il grande f… -

... introdotte con laavviata dall'ex ministra della Giustizia Marta. L'obiettivo è rendere queste ...Adesso in procura si susseguiranno una serie di riunioni per capire se gli elementi raccolti, anche in base alla, siano sufficienti per sostenere un processo. .

Gli approfondimenti della riforma Cartabia - 8. Prime riflessioni sulla nuova “revisione europea” Giustizia Insieme

Riforma Cartabia: come cambieranno separazione e divorzio Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

La riforma del diritto di famiglia, buona ma "povera" AGI - Agenzia Italia

LaC Tv - Torna l’appuntamento con Dopo la notizia: focus su giustizia e riforma Cartabia LaC news24

"La giustizia riparativa. L’impatto della riforma Cartabia sui Tribunali" ModenaToday

ANCONA - Semmai un giorno verrà rintracciata in qualche angolo sperduto del pianeta terra, l’infedele direttrice delle Poste non solo dovrà scontare 4 anni e 4 mesi ...Il prossimo 28 febbraio entrerà in vigore la riforma della volontaria giurisdizione di cui al dlgs 149/2022 (cd. "Riforma ...