Pallacanestro Trieste | risoluzione consensuale del contratto con AJ Pacher

(Di giovedì 2 febbraio 2023)comunica di aver raggiunto un accordo con AJper ladel. La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso in questi mesi, la dedizione e la professionalità dimostrate sul campo e fuori. “Salutiamo un ragazzo eccellente – il commento del General Manager Mario Ghiacci – un giocatore che si è speso completamente per la squadra. Sono certo che AJ farà la felicità di ogni Staff con il quale si troverà a lavorare”.”AJ ha fatto parte dall’inizio del nostro progetto – le parole di coach Marco Legovich – è stato il primo acquisto americano dell’estate ed ha accettato immediatamente l’opportunità che gli abbiamo dato. Lo abbiamo voluto aper le sue caratteristiche tecniche e umane di alto profilo. ...

La Pallacanestro Trieste ha una nuova proprietà americana. Il 90% dello storico club friulano è stato infatti acquistato dal Cotogna Sports Group, cordata a stelle e strisce

