Calciomercato com – Milanmania | Pioli irriconoscibile e presuntuoso | giocatori senza amor proprio e attaccamento alla maglia | Primapagina

(Di lunedì 30 gennaio 2023) 2023-01-30 12:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Ennesima figuraccia. Una dietro l’altra in un gennaio che è stato drammatico dal punto di vista sportivo. In questo momento finiscono tutti sotto accusa. Tutti, nessuno escluso. Partiamo dall’alto. La dirigenza ha sbagliato closamente le scelte di mercato. Ha sottovalutato in maniera imperdonabile il problema del dodicesimo, sia in estate che a dicembre, quando era chiaro a tutti che Maignan avrebbe saltato ancora tante partite. Andava preso un vero numero 12 e presentato in campo il 4 gennaio a Salerno. Errori anche dal punto di vista comunicativo: sostenere qualche giorno fa dopo la scoppola con la Lazio che il Milan era nei parametri è tornato indietro come un boomerang. Con quella dichiarazioni Maldini ha dato alibi ai ...

Jean - Victor Makengo lascerà l'Udinese: il centrocampista francese va al Lorient per 10 milioni di euro.

Alin Tosca è un nuovo giocatore del Benevento. Il difensore rumeno torna così in giallorosso dopo l'esperienza semestrale in Serie A nel 2018. Lo comunica il sito della Lega B, spiegando che si tratta ...Nome nuovo per il dopo Skriniar all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, in alternativa allo svedese Lindelof del Manchester United, i nerazzurri sono tornati sulle tracce del tedesco Kehrer, ora ...