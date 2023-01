Arrigo Cipriani | disavventura in aeroporto a Venezia Vacanza rovinata | ' Il volo perso per la maleducazione delle hostess'

, disavventura in aeroporto a Venezia. Vacanza rovinata: 'Il volo perso per la maleducazione delle hostess' Neopatentato si ubriaca e va a sbattere contro tre auto parcheggiate: ...Disavventura di viaggio per il ristoratore veneziano. Il patron dell' Harry's Bar si è visto saltare una vacanza in Uruguay a causa - denuncia - della 'scortesia' di una hostess della compagnia Iberia , all'aeroporto di Venezia , che ...Alimenti scaduti, cucine e magazzini sporchi, surgelati senza etichette. Un supermercato del Quartiere 2 di Firenze è stato così multato per 10 mila euro e adesso avrà ...Disavventura di viaggio per il ristoratore veneziano Arrigo Cipriani. Il patron dell'Harry's Bar si è visto saltare una vacanza in Uruguay a causa - denuncia ...