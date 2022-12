Torino | Shomurodov costa troppo

Toro News

Ilvuole lavorare a un mercato oculato e starebbe puntando un doppio innesto per Juric davvero importante: Praet eIlvuole lavorare a un mercato oculato e starebbe puntando un doppio innesto per Juric davvero importante: Praet e. Secondo quanto riportato da La Stampa per il ...tra Cheddira e Nzola Tra Cheddira (favorito) e Nzola (che era il primo obiettivo quando sembrava che fosse in scadenza di contratto nel giugno del 2023) non bisogna trascurare le ... Video- Shomurodov: ecco gli sviluppi della trattativa per portarlo a Torino La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...