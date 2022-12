Cosa lega Ucraina e Indo Pacifico? L’Europa

(Di sabato 31 dicembre 2022) Mentre Vladimir Putin si preparava a invadere l’, il Consiglio dell’Unione Europea organizzava un forum ministeriale per la cooperazione nell’, a cui partecipavano i ministri degli Esteri degli Stati membri dell’UE e una trentina di rappresentanti della regione dell’(escluso Cina e Stati Uniti). Il forum includeva anche i rappresentanti di alcune organizzazioni regionali. Una mossa che evidenziava tre obiettivi: l’accresciuta importanza dell’, l’aumento dell’autonomia europea e il bilanciamento della Cina come sfida, se non come minaccia. Ma soprattutto ha sovrapposto in modo accidentale i due dossier: la guerra russa in Europa e il destino della regione asiatica. Tutto visto da Bruxelles. Quest’ultima — l’occhio Ue ...

Sportitalia

... cin cin, fuochi d'artificio e cenoni vari: l'accordo di giocare il 31 dicembre era arrivato perché il Natale - quell'anno - cadeva di domenica e giocatori edecisero che no, non erabuona ......non sono sufficienti a far capireè accaduto, nessuno vuole enfatizzare, c'è stato un errore che rendeva evidente l'assenza di una lettura del documento" . Claudio Carbonari, capogruppo: "... Lega e Figc tremano: il caso Sampdoria rischia di falsare tutto Era il 1988: per El Pibe de Oro non poter andare in vacanza era uno "scandalo": la sua squadra perderà poi con la Roma, gol di Voeller. La Juve di Zoff vince il derby con il Toro con rete di Altobelli ...In questi giorni si parla di un possibile ritorno a Napoli per Jorginho: il suo agente ha svelato quello che sta accadendo.