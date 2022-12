Addio a Benedetto XVI Il monastero di Santa Maria a Rosano era il suo buen retiro

Vatican News - Italiano

Quando Papa Francesco fece visita aXVI: l'abbraccio tra Bergoglio e RatzingerXVI se ne è andato come è sempre vissuto: in punta di piedi. Dopo otto anni di pontificato (2005 - ...La diretta da Piazza San Pietro in seguito alla notizia della morte dell'ex PapaXVI. Joseph Ratzinger aveva 95 anni e nel 2013 è diventato il primo papa in circa 600 anni a dimettersi. Addio a Benedetto XVI, umile lavoratore nella vigna del Signore Quasi dieci anni fa, per le sue clamorose dimissioni, scrissi su Linkiesta queste righe per celebrare Benedetto XVI, capace di un gesto destinato a cambiare non solo la storia della Chiesa ma anche - ...Si è spento a Roma Joseph Aloisius Ratzinger, il Papa emerito Benedetto XVI. A darne l'annuncio è il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: " Con dolore informo che il… Leggi ...