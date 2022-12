Formazioni ufficiali Valladolid-Real Madrid | Liga 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ledi, sfida valida per la 15esima giornata di. Riparte il campionato spagnolo, con la squadra di casa che arriva a questo appuntamento rodata dal successo in Copa del Rey, mentre per i Blancos si tratta della prima uscita ufficiale. Ancelotti dovrà fare a meno di alcuni reduci dai Mondiali, ma deve in ogni caso cercare di ottenere un successo per non perdere terreno dal Barcellona capolista. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di venerdì 30 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in ...